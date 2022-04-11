Нанкин, Китай, 11 апреля 2022, 05:01 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая в первом квартале текущего года обеспечила 534 рейса грузовых поездов Китай-Европа и Китай-Азия, что на 71,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.
По данным компании Jiangsu International Rail Freight Express Co., Ltd., за первые три месяца 2022 года количество выездных рейсов грузовых поездов из Цзянсу выросло на 29,3% в годовом исчислении до 349, в то время как количество въездных рейсов более значительно увеличилось в годовом исчислении на 343,2% и достигло 185.
Под влиянием российско-украинского конфликта и продолжающихся вспышек COVID-19 количество рейсов грузовых поездов Китай-Европа, отправляющихся из Цзянсу в марте, резко сократилось. И наоборот, количество грузовых поездов, связывающих Цзянсу со странами Туркестана и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в марте достигло 205, что способствовало общему росту перевозок грузовыми поездами.
В первом квартале провинция также запустила два новых маршрута грузовых поездов, связывающих Сучжоу, крупный экономический центр провинции Цзянсу, с Миланом в Италии и Вьентьяном в Лаосе.