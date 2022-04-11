Нанкин, Китай, , 05:01 — REGNUM Провинция Цзянсу на востоке Китая в первом квартале текущего года обеспечила 534 рейса грузовых поездов Китай-Европа и Китай-Азия, что на 71,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу Scoopnest.com

По данным компании Jiangsu International Rail Freight Express Co., Ltd., за первые три месяца 2022 года количество выездных рейсов грузовых поездов из Цзянсу выросло на 29,3% в годовом исчислении до 349, в то время как количество въездных рейсов более значительно увеличилось в годовом исчислении на 343,2% и достигло 185.

Под влиянием российско-украинского конфликта и продолжающихся вспышек COVID-19 количество рейсов грузовых поездов Китай-Европа, отправляющихся из Цзянсу в марте, резко сократилось. И наоборот, количество грузовых поездов, связывающих Цзянсу со странами Туркестана и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в марте достигло 205, что способствовало общему росту перевозок грузовыми поездами.

В первом квартале провинция также запустила два новых маршрута грузовых поездов, связывающих Сучжоу, крупный экономический центр провинции Цзянсу, с Миланом в Италии и Вьентьяном в Лаосе.