Москва, , 04:58 — REGNUM В ближайшее время «Роскосмос» доложит президенту России Владимиру Путину позицию о целесообразности продолжения сотрудничества по Международной космической станции со странами Запада. Об этом РИА Новости рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, перспективы сотрудничества обсуждались на днях на наблюдательном совете «Роскосмоса». Среди участников беседы были представители министерств и ведомств.

Ранее «Роскосмос» обратился к космическим агентствам США, Канады и ЕС с требованием отменить санкции, введенные против ряда российских предприятий, участвующих в космической программе (РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы», ЦНИИмаш. Рогозин отметил, что без 3 перечисленных организаций обсуждать безопасную эксплуатацию МКС невозможно.

Исходя из полученных от западных космических агентств ответов Рогозин считает, что санкции сняты не будут.