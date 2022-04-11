Кемерово, , 04:56 — REGNUM Сейчас вся страна следит за тем, что происходит на Украине. Такое мнение высказала кемеровчанка Юлия Жукова.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я поддерживаю нашу политику, нашего президента, то, что он делает. Наши российские солдаты спасают мирных жителей на Донбассе, — отметила она. — Мы желаем вам держаться, не сдаваться, бороться за нашу свободу, за то, чтобы мы всегда были под мирным над нашими головами».

Жукова подчеркнула, что договорится пытались очень много лет, но пришёл тот переломный момент, когда пора было остановить гибель мирных людей.