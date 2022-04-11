Кемерово, 11 апреля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Сейчас вся страна следит за тем, что происходит на Украине. Такое мнение высказала кемеровчанка Юлия Жукова.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я поддерживаю нашу политику, нашего президента, то, что он делает. Наши российские солдаты спасают мирных жителей на Донбассе, — отметила она. — Мы желаем вам держаться, не сдаваться, бороться за нашу свободу, за то, чтобы мы всегда были под мирным (небом) над нашими головами».

Жукова подчеркнула, что договориться пытались очень много лет, но пришёл тот переломный момент, когда пора было остановить гибель мирных людей.