Анадырь, 11 апреля, 2022, 04:58 — ИА Регнум. На Чукотке в Билибино из теплицы собрали очередной урожай.

Теплица

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«В теплице «Росинка» новый урожай. С начала года уже собрали больше 8 тонн огурцов, 150 кг зелени и 5,5 тысячи цветов. В прошлом году фабрика собрала рекордный урожай. Будем помогать увеличивать ассортимент и развивать производство, чтобы овощи из «Росинки» были доступны круглый год», — написал в телеграм-канале губернатор Роман Копин.

В комментариях жители округа просят и в других населённых пунктах открывать теплицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставрополье намерено обеспечивать свежими томатами в круглогодичном режиме не только жителей края, но и жителей Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, Центральной России. Амбициозные цели ставит перед собой тепличный комплекс в городе Солнечнодольске, который является одним из крупнейших в Европе. Расположенный на площади более 83 гектаров, он дает более 38 тонн овощей в год.