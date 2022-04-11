Якутск, , 04:53 — REGNUM Иван Сортоев освобождён от должности руководителя управления при главе Якутии по профилактике коррупционных и иных нарушений. Своё кресло он покинул по собственной инициативе, сообщил 10 апреля в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев.

Тройная отставка Chris Blakeley

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Уволен также первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Александр Сусоев. Он перешёл на другую работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Якутии были назначены два новых замминистра финансов. Должности замруководителей ведомства заняли экс-аудитор региональной счётной палаты Елена Хиль и Варвара Иванова, ранее возглавлявшая департамент бюджетно-финансового контроля минфина республики.