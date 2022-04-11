Москва, , 04:49 — REGNUM Россия заплатила держателям еврооблигаций причитающиеся им выплаты в рублях. Если Запад объявит РФ дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям, то Минфин обратится в суды, пообещал в интервью газете «Известия» глава ведомства Антон Силуанов.

Антон Силуанов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Российская Федерация добросовестно пыталась расплатиться с внешними кредиторами, перечисляя соответствующие суммы в валюте в оплату нашего долга. Тем не менее сознательная политика западных стран заключается в том, чтобы всеми способами искусственно создать рукотворный дефолт», — отметил глава Минфина РФ.

Антон Силуанов напомнил, что невозможность выплат по суверенным еврооблигациям инвесторам в валюте возникла из-за блокировки российских счетов и заморозки золотовалютных резервов Центрального банка в связи с санкциями стран Евросоюза и США.

«Если ведётся экономическая и финансовая война против нашей страны, мы вынуждены реагировать, тем не менее выполняя все свои обязательства. Если нам не дают это сделать в валюте, мы делаем это в рублях», — пояснил руководитель Минфина РФ.

И если Запад не принимает такую позицию России, то Минфин РФ готов судиться.

«Мы будем предъявлять в суде наши платёжки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придётся очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», — пояснил глава Минфина РФ.

Однако, как заметил Силуанов, «нынешний кризис показал, что все базовые западные устои, основанные на демократии, неприкосновенности частной собственности и других западных ценностях, рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ не планирует в 2022 году выходить ни на внешние, ни на внутренний долговые рынки.