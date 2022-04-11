Кемерово, , 04:37 — REGNUM В Беловском округе Кемеровской области произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Пострадали четыре человека, сообщили сайту NGS42. RU в региональном управлении МВД России.

Скорая

Уточняется, что авария произошла около 07:00 (время местное) на 36-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск.

Предварительно установлено, что скорая спешила на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, но водитель автомобиля «КИА-К5» не уступил дорогу. После чего произошло столкновение. Травмы получили водители обоих автомобилей, также пострадали фельдшер и медсестра скорой помощи.