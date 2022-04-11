Доха, , 04:29 — REGNUM Власти Катара направят $5 млн на гуманитарную помощь украинским беженцам и временно перемещенным лицам. Об этом со ссылкой на заявление помощницы главы МИД эмирата Лолвы бинт Рашид аль-Хатер, сообщил ТАСС.

Катар

«Сложная гуманитарная ситуация, в которой оказались миллионы беженцев {Украины} в условиях продолжающейся эскалации и напряженности, требует солидарности международного сообщества c целью разработки чрезвычайных планов для реагирования на их жизненные потребности», — подчеркнула катарский дипломат.

Аль-Хатер отметила, что Катар призывает к «немедленному прекращению боевых действий на Украине и обеспечению безопасности гуманитарных коридоров для доставки помощи», а также к решению конфликта дипломатическими методами».

Справка ИА REGNUM: по данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 4,5 млн беженцев. Наиболее число (свыше миллиона человек) бежало в Польшу.