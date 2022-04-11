Владивосток, , 04:33 — REGNUM К 77-летию Победы в Великой Отечественной войне в Приморье по 5 тыс. рублей получат почти 5 тыс. ветеранов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Ветераны ИА REGNUM

Читайте также: На Колыме ко Дню Победы ветераны получат по 50 тыс. рублей

Из регионального бюджета на эти цели выделено почти 20,4 млн рублей. Выплаты уже начались.

Также единовременную выплату в 5 тыс. рублей направят бывшим узникам концлагерей, приморцам, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, труженикам тыла, участникам боевых действий в районе острова Даманский и в районе озера Жаланашколь.

Выплаты в размере 3 тыс. рублей получат вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал распоряжение о единовременных выплатах участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам концлагерей.