Лондон, 11 апреля, 2022, 04:26 — ИА Регнум. О своём самочувствии во время болезни, вызванной коронавирусом, рассказала королева Великобритании Елизавета II. Видеозапись с рассказом монарха опубликовала 10 апреля пресс-служба Букингемского дворца.

Цитата из видео на YouTube Выступление британской королевы Елизаветы II

В Лондоне состоялось торжественное открытие отделения королевской больницы, которое было названо в честь Елизаветы II. в связи с данным событием королева Великобритании связалась с больницей и у неё состоялся разговор с одним из пациентов. Во время разговора королева отметила, что чувствовала себя во время болезни очень «усталой и опустошённой», а пандемию Елизавета II назвала «ужасающей».

Положительный результат теста на коронавирус королева Великобритании получила 20 февраля. Как сообщала пресс-служба Букингемского дворца, Елизавета II, которая прошла полный курс вакцинации от коронавируса, испытывала слабо выраженные симптомы простуды.

Начиная с 1 марта королева вернулась к исполнению своих обязанностей и стала проводить аудиенции в виртуальном формате. Елизавете II пришлось отказаться от участия во многих мероприятиях в связи с перенесённой болезнью, и из-за солидного возраста. На публике королева с конца 2021 года стала появляться с тростью из-за болей в спине. Но при этом в Букингемском дворце заверили, что иных проблем со здоровьем у монарха нет.

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