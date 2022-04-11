Новокузнецк, Кемеровская область, 11 апреля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. В Новокузнецке начавшаяся неделя пройдёт под эгидой празднования Дня космонавтики. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов.

Советская открытка. День космонавтики

«Друзья! Всем доброй и плодотворной недели! Она пройдёт под эгидой празднования Дня космонавтики, — написал он в своём телеграм-канале. — Около 200 мероприятий запланировано с 11–17 апреля».

О наиболее интересных событиях глава города пообещал информировать дополнительно.