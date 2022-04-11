Владивосток, , 04:14 — REGNUM В 2023 году во Владивостоке планируется начать строительство бассейна с прыжковой ванной, трамплинами и вышками, ввести в эксплуатацию — в 2025 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Прыжок (сс) WIL

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Министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов и президент российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин обсудили строительство бассейна. По мнению Дружинина, появление тренировочной площадки на Дальнем Востоке важно, учитывая курс, развернутый на Восток.

«Мы собираемся создавать турниры по прыжкам в воду со странами БРИКС и Шанхайской организацией сотрудничества. Для нас приоритетное направление сейчас — Восток, взаимодействие, в том числе, с Китаем, поэтому появление тренировочной базы и площадки для проведения соревнований — очень важно, желательно во Владивостоке», — сказал президент федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, во дворце водных видов спорта города Саратова с 21 по 27 февраля впервые прошли соревнования Кубка России по прыжкам в воду.