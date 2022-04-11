Вашингтон, , 04:08 — REGNUM Входящие в число богатейших людей мира предприниматели Илон Маск и Джефф Безос публично обсуждают варианты решения проблем бездомных. Оба бизнесмена сошлись на мнении, что для заселения бездомных людей следует предоставить часть помещений штаб-квартиры копании Twitter, — передает Reuters.

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал о восьмиэтажном семейном приюте для бездомных, пристроенном к его штаб-квартире в Сиэтле. При этом бизнесмен предложил преобразовать как минимум часть штаб-квартиры Twitter, в приют для бездомных.

Илон Маск согласился с предложением Безоса, назвав ее «Отличной идеей».

Также, исполнительный директор Tesla. inc запустил в Twitter в субботу 9 апреля опрос, о преобразовании штаб-квартиры Twitter в приют. За сутки в нем приняли участие более миллиона человек. 90% ответили «да».