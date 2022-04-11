Пекин, 11 апреля, 2022, 04:04 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в объекты водного хозяйства достигли 107,7 млрд юаней (около $16,92 млрд) в первом квартале этого года, сообщил сотрудник Министерства водных ресурсов Китая Чжан Сянвэй, передает агентство Синьхуа.

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По словам Чжана, этот показатель вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение первого квартала местные власти оперативно отремонтировали объекты водного хозяйства, которые были повреждены во время прошлогоднего паводка, такие как водохранилища и дамбы.

По словам Чжана, к концу марта было отремонтировано почти 80% поврежденных объектов водного хозяйства, а оставшиеся 20% будут отремонтированы до начала основного сезона наводнений в этом году.

Замминистра водных ресурсов Вэй Шаночжун сказал, что в 2022 году начнется строительство ряда проектов по охране водных ресурсов, а ежегодные инвестиции в водные проекты, как ожидается, достигнут 800 млрд юаней.