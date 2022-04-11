Пекин, , 04:01 — REGNUM Торговля между Китаем и странами, расположенными вдоль реки Меконг, продолжает расти, несмотря на последствия пандемии COVID-19 и вялое восстановление мировой экономики, сообщает агентство Синьхуа.

Валерий Пименов. Большая вода на Меконге. 1970-е

Благодаря широкому сотрудничеству в борьбе с новым коронавирусом и стимулированию экономического роста товарооборот между Китаем и пятью другими странами Меконга в 2021 году достиг почти $400 млрд, увеличившись на 23% в годовом исчислении. Цифры были обнародованы на продолжающейся Неделе сотрудничества Ланьцан-Меконг 2022, которая открылась 7 апреля.

В 2016 году механизм сотрудничества Ланьцан-Меконг (LMC) был запущен шестью странами — Китаем, Камбоджей, Лаосом, Мьянмой, Таиландом и Вьетнамом. Он получил свое название от реки, которая называется Ланьцанцзян в Китае и Меконг в пяти других странах.

С тех пор механизм LMC стал знаковой моделью сотрудничества в регионе и постоянно вносит значительный вклад в региональное развитие.