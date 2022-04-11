Москва, 11 апреля 2022, 04:01 — REGNUM В России и странах СНГ на выходных лидером кинопроката стал отечественный мультфильм «Финник». Об этом сообщается на портале kinobusiness. com.
Мультфильм «Финник» собрал 51,8 млн рублей за за период с 7 по 10 апреля. История о домовом, который постоянно подшучивает над жильцами, вышла в прокат 24 марта и не теряет актуальности.
На втором месте по кассовым сборам российский мультфильм «Мальчик-дельфин» — 44,8 млн рублей за выходные.
Боевик «Анчартед: на картах не значится» производства США, где главные роли исполнили голливудские звёзды Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас, собрал за этот же период 32,6 млн рублей.