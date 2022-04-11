Москва, 11 апреля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. В России и странах СНГ на выходных лидером кинопроката стал отечественный мультфильм «Финник». Об этом сообщается на портале kinobusiness. com.

Мультфильм «Финник» Цитата из мультфильма «Финник» (режиссёр Денис Чернов)

Мультфильм «Финник» собрал 51,8 млн рублей за за период с 7 по 10 апреля. История о домовом, который постоянно подшучивает над жильцами, вышла в прокат 24 марта и не теряет актуальности.

На втором месте по кассовым сборам российский мультфильм «Мальчик-дельфин» — 44,8 млн рублей за выходные.

Боевик «Анчартед: на картах не значится» производства США, где главные роли исполнили голливудские звёзды Том Холланд, Марк Уолберг, Тати Габриэль, Антонио Бандерас, собрал за этот же период 32,6 млн рублей.