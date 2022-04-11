Москва, 11 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в металлическом ангаре с автомобилями на востоке Москвы. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

12019 Пожар

Информация о пожаре поступила в ведомство в 00:51 мск, возгорание произошло в одноэтажном ангаре, расположенном на улице Большая Косинская. Общая площадь горения составила около 300 кв. метров. Движение на улице Большая Косинская было перекрыто из соображений безопасности.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, благодаря их слаженной работе в 01:34 мск возгорание было локализовано, а в 01:47 мск было объявлено о полной ликвидации пожара. В результате пожара погиб один человек.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, ставшего причиной гибели человека.

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