Нинбо, Китай, 11 апреля, 2022, 03:56 — ИА Регнум. Индекс контейнерных перевозок China Ningbo (NCFI), отражающий ставки фрахта в самом загруженном порту Китая на международном рынке контейнерных перевозок, 8 апреля составил 3430,6 пункта, что на 1,5% ниже по сравнению с предыдущей неделей, сообщает агентство Синьхуа.

Scio.gov.cn Порт Нинбо Чжоушань

NCFI еженедельно выдается биржей портовых перевозок Ningbo Shipping Exchange, расположенной в порту Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Индекс рассчитывает и регистрирует ставки контейнерных перевозок по 21 маршруту, отправляющемуся из порта Нинбо-Чжоушань, включая сводный индекс и 21 индекс ответвлений маршрутов.

Отчет NCFI, публикуемый каждую пятницу (за исключением китайских праздников), был впервые опубликован в сентябре 2013 года.