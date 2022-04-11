Хабаровск, 11 апреля, 2022, 03:55 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжаются выплаты жителям страше 60 лет, которые привились от коронавируса.

Minzdrav.gov.ru Прививка от COVID-19 на дому

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«Мы продолжаем осуществлять единовременные денежные выплаты жителям старше 60 лет, которые впервые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. По 2 тыс. рублей получили 6839 граждан. Расходы краевого бюджета на эти цели составляют 13,7 млн рублей. Срок действия выплат продлен до 1 мая 2022 года», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжают оказывать финансовую помощь пожилым гражданам, которые переболели ковидом и относятся к категории малоимущих.