Тайбэй, 11 апреля, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Согласно данным, опубликованным статистическим агентством острова, индекс потребительских цен Тайваня (ИПЦ), основной показатель инфляции, вырос на 3,27% в годовом исчислении в марте, что стало самым высоким показателем с сентября 2012 года, сообщает агентство Синьхуа.

Борис Чернышёв. Тайвань. Отец и сын. 1945

Согласно данным, за первые три месяца этого года средний индекс потребительских цен Тайваня вырос на 2,81% по сравнению с предыдущим годом, превысив двухпроцентную линию предупреждения об инфляции.

Агентство объяснило рост индекса потребительских цен главным образом повышением цен на нефть на мировом рынке, а также ростом цен на фрукты, овощи, ресторанную еду, мясо, авиабилеты, предметы домашнего обихода и арендную плату.

Расходы на транспорт и связь выросли больше всего на 5,91% в годовом исчислении, в то время как цены на продукты питания выросли на 5,9% по сравнению с предыдущим годом, при этом цены на овощи выросли на 24,35%, а цены на яйца подскочили на 23%.