Пекин, , 03:50 — REGNUM Около 230 000 китайских осетров, выращенных в неволе, были выпущены в реку Янцзы 9 апреля, чтобы помочь восстановить дикую популяцию этого вида, сообщает агентство Синьхуа.

Осетры Sharipov.A

Рыба была выпущена в городе Ичан провинции Хубэй в центральном Китае, в рамках 65-го мероприятия по выпуску осетров, проведенного China Three Gorges Corporation (CTGC). Количество выпущенных осетровых достигло рекордного уровня. По словам главного инженера Китайского научно-исследовательского института осетровых при CTGC Цзян Вэя, зрелость рыбы колеблется от шести месяцев до 13 лет.

Китайские осетры, прозванные «водными пандами», существуют уже более 140 млн лет. Однако популяция этого вида в Янцзы резко сократилась в конце XX века из-за агрессивной деятельности человека. К настоящему времени CTGC выпустила в реку Янцзы почти 5,3 млн китайских осетровых.