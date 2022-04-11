Шэньчжэнь, Китай, , 03:47 — REGNUM Согласно опросу, проведенному Шэньчжэньской фондовой биржей, объем активов на счетах ценных бумаг индивидуальных инвесторов Китая увеличился в 2021 году, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Шанхайская фондовая биржа Aaron Goodman

Активы на счетах в ценных бумагах индивидуальных инвесторов в прошлом году составили в среднем 606 000 юаней (около $95 203), что на 9 000 юаней больше, чем в 2020 году, показали данные опроса. Выборочный опрос, охвативший 342 города страны, собрал 29 100 действительных анкет от инвесторов, которые торговали акциями на биржах Шанхая или Шэньчжэня за последние 12 месяцев.

Инвесторы проявили интерес к инвестиционным фондам инфраструктурной недвижимости (REIT), которые были впервые запущены в прошлом году в стране, причем 76,4% из них имеют некоторые знания об этих продуктах. Опрос показал, что REIT считались подходящими для долгосрочных инвестиций, поскольку они были способны приносить стабильные и высокие дивиденды.