Хух-Хото, Китай, , 03:44 — REGNUM Четыре человека погибли и один пострадал в результате инцидента с отравлением газом в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 9 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Китай. Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Пятеро уборщиков 9 апреля посетили канализационную насосную станцию в общественном комплексе города Эрэн-Хото, где они вдохнули ядовитый газ. Согласно предварительному расследованию, один из них почувствовал головокружение после того, как вошел в канализационный колодец, а затем увидел, что остальные четверо упали на землю.

Выжившие задержали дыхание, выбрались из колодца и набрали номер горячей линии экстренной помощи «119». Ведется дальнейшее расследование причин и обстоятельств произошедшего инцидента.