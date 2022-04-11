Хух-Хото, Китай, 11 апреля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. Четыре человека погибли и один пострадал в результате инцидента с отравлением газом в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 9 апреля, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Газ

Пятеро уборщиков 9 апреля посетили канализационную насосную станцию в общественном комплексе города Эрэн-Хото, где они вдохнули ядовитый газ. Согласно предварительному расследованию, один из них почувствовал головокружение после того, как вошел в канализационный колодец, а затем увидел, что остальные четверо упали на землю.

Выжившие задержали дыхание, выбрались из колодца и набрали номер горячей линии экстренной помощи «119». Ведется дальнейшее расследование причин и обстоятельств произошедшего инцидента.