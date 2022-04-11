Чанчунь, Китай, , 03:41 — REGNUM Одиннадцать должностных лиц в городе Цзилинь провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, были привлечены к ответственности за невыполнение своих обязанностей по профилактике и борьбе с COVID-19, сообщили органы дисциплинарной инспекции и надзора города, передает агентство Синьхуа.

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Заместитель директора муниципальной комиссии по здравоохранению Чжан Лие, получил внутрипартийное предупреждение из-за ненадлежащего надзора комиссии за работой по профилактике COVID-19 в городе.

Другие чиновники, которым были назначены такие наказания, как строгие предупреждения или отстранение от государственных должностей, были в основном из больничных, школьных или деревенских органов властей города Цзилинь, который недавно сильно пострадал от вспышки COVID-19.

Эти должностные лица были наказаны либо за то, что они не уделяли внимания работе по профилактике и борьбе с COVID-19 в больницах, школах и домах престарелых, либо за неспособность неукоснительно осуществлять противоэпидемические меры, либо за плохое управление в течение этого периода.

Город Цзилинь 8 апреля объявил, что он перекрыл все цепочки передачи COVID-19 в сообществах, основываясь на результатах последнего общегородского тестирования на нуклеиновые кислоты.