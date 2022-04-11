Париж, 11 апреля 2022, 03:42 — REGNUM По результатам подсчета 95% голосов, отданных на президентских выборах во Франции, первое место с 27,41% голосов занял президент Эммануэль Макрон, — сообщило МВД республики.
На втором месте Марин Ле Пен (24,03%). Третье место у Жана-Люка Меланшона (21, 57%), четвертое — у Эрик Земмурв (6, 97%).
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Участие в процедуре волеизьявления приняли около 75% граждан, имеющих право голоса. Второй тур запланирован на 24 апреля.
В случае победы на выборах Макрон обещает жителям Франции построить АЭС, поднять пенсионный возраст, увеличить финансирование армии.