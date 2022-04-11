Солнечный, Хабаровский край, 11 апреля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. В Солнечном районе Хабаровского края за отопительный сезон случалось большое количество аварий — власти региона приняли решение о проведении масштабного ремонта.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

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«Мы проанализировали прохождение отопительного сезона в Хабаровском крае и сделали вывод, что наибольшее количество аварий случилось на объектах электросетевого хозяйства Солнечного района. Там и проведем масштабную ремонтную кампанию. В поселках Дуки и Болен планируется заменить более 20 км ветхих линий электропередачи и более 500 опор ЛЭП. В поселке Горин — почти 9 км электросетей и свыше 300 старых деревянных опор. Ремонты также проведём в селе Харпичан и в поселке Тавлинка. Материалы для ремонта есть, они заблаговременно приобретены», — написал в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоэлектроцентраль в столице Еврейской АО проверят по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна. Её также будет необходимо реконструировать.