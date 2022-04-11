Пекин, 11 апреля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Рынок сыпучих товаров Китая отчитался об увеличении спроса и предложения в марте, свидетельствуют данные Китайской федерации логистики и закупок, передает агентство Синьхуа.

M.government.ru Зерно

По данным федерации, индекс оптовых товаров Китая, показатель активности на внутреннем рынке оптовых товаров, в прошлом месяце составил 100,9%, превысив стопроцентный рубеж бума и спада, и увеличившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с февралем.

Индекс, измеряющий продажи сыпучих товаров, вырос с 99,9% в феврале до 100,6% в марте, а индекс предложения вырос на 0,3 процентных пункта в месячном исчислении до 101,7%.

Внутренний спрос на сыпучие товары вырос, а ожидания отрасли продолжают улучшаться, заявила федерация, отметив позитивные признаки в деловой активности, включая закупки и производство.

Федерация также отметила, что имели место перебои в обороте сырья и продуктов, вызванные спорадическими вспышками COVID-19, которые в значительной степени влияют на спрос и предложение на рынке.

Рынок сыпучих товаров будет постепенно восстанавливаться в будущем по мере улучшения работы по профилактике и борьбе с COVID-19 и продолжения экономического роста.