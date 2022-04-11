Афины , , 03:34 — REGNUM Греческие общественники из организации «Всемирная сеть эллинизма» передали в посольство РФ в Греции петицию с извинениями за действия правительства своей страны. Об этом они сообщили российским журналистам.

Греция

Граждане Греции пришли к посольству РФ с цветами и петицией к жителям России под названием «Рука дружбы и братства русскому народу от всех греков».

«Немного цветов вместе с нашими сердцами! Наши мысли о братском российском народе! От имени греков мы хотим попросить у вас прощения за оскорбительное для нашей истории поведение греческого правительства, которое, высылая российских дипломатов из Греции, оскорбляет нас как греков, как демократов и православных христиан!» — говорится в обращении.

Текст петиции перед посольством РФ зачитал профессор Университета Фракии Йоргос Павлос.

«Большинство греков стоят на стороне своих православных русских братьев и выступают против решений греческого парламента и греческого правительства», — заявил от имени организации Йоргос Павлос.

Он выразил общее мнение членов организации, что считать Россию и российский народ врагом, отправляя оружие на Украину и высылая российских дипломатов в качестве персон нон грата в Греции — это «трагическая и роковая ошибка» греческого правительства. Ведь не только русские, но и греки на Украине преследуются по этническому признаку, отмечается в петиции.

Напомним, 7 апреля видеовыступление президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции обернулось политическим скандалом. Негативную реакцию депутатов вызвало обращение к греческим политикам двух бойцов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мариуполя — «двух украинцев греческого происхождения», которые попросили помощи у «соотечественников».

В петиции подчёркивается, что «представители нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оскорбили своим появлением греческий парламент, в котором прозвучало историческое «Нет» нацизму и гитлеризму 1940 года».

«Мы хорошо знаем об исторических правах России, неотъемлемой исторической частью которой является Украина в географическом и культурном плане… По существу и для тех, у кого есть глаза и ум, чтобы видеть и понимать, Россия сегодня борется и жертвует собой за свободу всего человечества», — отмечается в обращении греческих общественников.

Что касается спецоперации, которую с 24 февраля 2022 года проводят российские Вооружённые силы на Украине, то общественники называют её «трагической исторической необходимостью» с целью спасения мировой цивилизации и мировой демократии от нацизма и фашизма.

В петиции также сообщается, что организация «Всемирная сеть эллинизма» насчитывает 75 тыс. членов в Греции и за рубежом.

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