Шанхай, Китай, , 03:33 — REGNUM По данным Шанхайской судоходной биржи, индекс экспортных контейнерных перевозок Китая снизился в марте, сообщает агентство Синьхуа.

Морской торговый порт в Китае Gov.cn

Средний индекс контейнерных перевозок в Китае (CCFI) снизился на 4,9% в месячном исчислении до 3 332,65 единицы за этот период, сообщила биржа. Показатель для службы Южной Америки показал месячное снижение на 10,5%, за которым последовал показатель для службы Юго-Восточной Азии, который снизился на 10,1%по сравнению с предыдущим месяцем.

Показатель для южноафриканской службы остался неизменным по сравнению с февральским показателем. CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 маршрутам доставки по всему миру на основе данных 22 международных перевозчиков. Индекс был установлен на уровне 1000 пунктов на 1 января 1998 года.