Пекин, , 03:30 — REGNUM Инвестиции Китая в основные фонды железных дорог составили 106,5 млрд юаней (около $16,7 млрд) в первом квартале этого года, поскольку за этот период началось строительство новых железнодорожных линий, сообщает агентство Синьхуа.

Железная дорога в Китае Alancrh

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., этот показатель увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. За этот период было введено в эксплуатацию в общей сложности 447 км новых железнодорожных линий, в том числе 233 км высокоскоростных путей.

По данным Министерства транспорта Китая, в этом году страна планирует запустить новые железнодорожные линии общей протяженностью 3300 км. К концу прошлого года эксплуатационная протяженность сети высокоскоростных железных дорог Китая превысила 40 000 км.