Владивосток, 11 апреля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Мастер спорта из Арсеньева Елизавета Шалабода выиграла «золото» на чемпионате России по лыжным гонкам, завершившимся в Апатитах Мурманской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Geir A Granviken Прыжки на лыжах с трамплина

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22-летняя лыжница победила в масс-старте 50-километрового марафона классическим стилем.

Елизавета Шалабода представляла на соревнованиях Москву и лыжную спортивную школу Спасска-Дальнего. Заработанная медаль — первая в истории лыжного спорта Приморья.

«Таких успехов приморские лыжники на чемпионатах страны еще не добивались», — прокомментировал губернатор Олег Кожемяко.

Это уже вторая награды спортсменки — в начале апреля она выиграла «серебро» на чемпионате России в Сыктывкаре в марафоне на дистанции 30 км, где всего на 1,9 секунды отстала от лучшей лыжницы России, олимпийской чемпионки Пекина-2022 Натальи Непряевой.

Елизавета Шалабода занимается под руководством тренера Лыжной спортивной школы Спасска-Дальнего Константина Новикова. На первенстве России в составе сборной Приморья также выступали Лев Новиков, Александра Кононова, Данил Нелипа. В марафоне на 50 км среди юниоров Лев Новиков занял пятое место.

Приморский край занял 16-место в общекомандном зачете.

Как сообщало ИА REGNUM, состоялся гранд-финал чемпионата России по интерактивному футболу.