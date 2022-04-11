Пекин, 11 апреля 2022, 03:27 — REGNUM Транспортные власти Китая заявили, что страна предпримет шаги для обеспечения бесперебойной транспортировки ежедневных поставок в некоторые районы, пострадавшие от эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Въезд на платную автомагистраль
Въезд на платную автомагистраль

Министерство транспорта Китая заявило, что площадки для проверки на коронавирус не должны создаваться на скоростных автомагистралях и в зонах обслуживания, а зоны обслуживания скоростных автомагистралей не должны закрываться без разрешения.

По сообщению министерства, при сдерживании распространения вируса будут предприняты параллельные усилия по поддержанию транспортной сети и «зеленых каналов» в рабочем режиме, а также обеспечению транспортировки предметов первой необходимости.

По данным министерства, Китай создаст систему сертификации, которая будет признана по всей стране для обеспечения бесперебойных транспортных потоков.