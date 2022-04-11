Пекин, 11 апреля, 2022, 03:27 — ИА Регнум. Транспортные власти Китая заявили, что страна предпримет шаги для обеспечения бесперебойной транспортировки ежедневных поставок в некоторые районы, пострадавшие от эпидемии нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Въезд на платную автомагистраль

Министерство транспорта Китая заявило, что площадки для проверки на коронавирус не должны создаваться на скоростных автомагистралях и в зонах обслуживания, а зоны обслуживания скоростных автомагистралей не должны закрываться без разрешения.

По сообщению министерства, при сдерживании распространения вируса будут предприняты параллельные усилия по поддержанию транспортной сети и «зеленых каналов» в рабочем режиме, а также обеспечению транспортировки предметов первой необходимости.

По данным министерства, Китай создаст систему сертификации, которая будет признана по всей стране для обеспечения бесперебойных транспортных потоков.