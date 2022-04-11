Ханты-Мансийск, , 03:29 — REGNUM Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск компании «Арктикинвест» (Москва) к ООО «Авиакомпания «СКОЛ». Взыскание было обращено на восемь вертолётов и авиационный двигатель. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, передаёт ИА REGNUM.

Самолет авиакомпании «СКОЛ» (сс) Pavel Adzhigildaev

«Обратить взыскание на следующее имущество общества с ограниченной ответственностью «Авиакомпания «СКОЛ», переданное в залог на основании договора о залоге от 11.02.2013 года №19, договора ипотеки воздушных судов от 15.10.2019 года №48, с установлением начальной продажной стоимости», — уточняется в решении и идёт перечисление активов, из которых часть вертолётов находятся в регионах России, а три, судя по решению суда, в Уганде.

Активы планируется продать с публичных торгов, а из стоимости заложенного имущества удовлетворить требования истца на сумму 215 821 944 рублей 90 копеек.

Напомним, до июня 2022 года решением суда по иску, инициированному ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», авиакомпания пробудет под наблюдением. Сейчас идёт формирование реестра её кредиторов. В нём уже отметились не только ГТЛК, но и АО «ОДК-Климов», аэропорты разных регионов,

Предприятие было учреждено в 2000 году и является одним из крупнейших операторов вертолётных перевозок. Принадлежит актив директору Сергею Шилову.

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