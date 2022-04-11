Брюссель, , 03:23 — REGNUM Заявки на вступление в НАТО намерены подать уже предстоящим летом Швеция и Финляндия. Об этом 10 апреля пишет британская газета Times.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ссылаясь на информацию, полученную от анонимных чиновников, издание отмечает, что возможное вступление обеих стран в военный альянс стало ключевой темой для многочисленных разговоров и встреч в рамках переговоров глав МИД стран-участниц НАТО.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку на вступление в альянс в июне, затем её примеру последует Швеция. Как полагают европейские дипломаты, обе страны станут «серьёзными игроками» военного блока и помогут расширить возможности альянса. В частности, ожидается, что Финляндия и Швеция усилят сферу сбора разведданных, а также внесут значимый вклад в рамках усиления ВВС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о разработке альянсом планов масштабного развёртывания своих вооружённых сил на восточных границах в связи с военной активностью России.

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