Пекин, 11 апреля, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Китай примет меры по содействию трудоустройству людей с ограниченными возможностями в период с 2022 по 2024 год, стремясь обеспечить адекватную и относительно качественную занятость для этой группы в течение 14-й Пятилетки (с 2021 по 2025 годы), сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Цитата из м/ф «Заяц-симулянт». реж Леонид Амальрик. 1967. СССР «Инвалид»

План действий, опубликованный Генеральной канцелярией Госсовета КНР, направлен на обеспечение занятости для одного миллиона людей с ограниченными возможностями, расширение возможностей этой группы найти работу или начать бизнес, а также лучшую защиту их прав и интересов.

Документ призывает государственные органы и учреждения, государственные и частные предприятия, а также организации для людей с ограниченными возможностями взять на себя ответственность за стимулирование занятости людей с ограниченными возможностями. В нем также излагаются планы кампаний по оказанию им помощи в поиске работы.

План действий также определяет условия поддержки с точки зрения политики, финансирования, информации и организаций, а также предлагает начать пропагандистскую кампанию для повышения осведомленности.