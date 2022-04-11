Москва, 11 апреля, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Россию даже теоретически нельзя исключить из состава Совета Безопасности ООН. Об этом в интервью «Известиям» рассказал первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

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Российский дипломат прокомментировал призывы украинских и американских политиков исключить Россию из состава одной из ключевых структур Организации Объединенных Наций.

«Что касается даже теоретического исключения России из Совбеза ООН, то это невозможно. Такое решение должно быть одобрено в том числе Совбезом, а в Совбезе у нас право вето, то же самое касается и вообще исключения России из ООН. Это будет означать слом всей системы, которая базируется на международном праве, на Уставе ООН», — отметил Дмитрий Полянский.

По мнению дипломата, единственный сценарий, при котором Россия может потерять место в Совбезе ООН — «если только ООН не прекратит своего существования как организация. Это, кстати, нехотя признают и сами американцы».

Напомним, что ранее Владимир Зеленский, а также глава офиса президента Украины Владимир Ермак призывали генсека ООН Антониу Гутерриша лишить Россию места в Совбезе ООН. В ответ, представитель генерального секретаря Стефан Дюжжарик предложил Зеленскому изучить устав организации.

«Если бы кто-то уделил время прочтению Устава ООН, то стало бы ясно, что генеральный секретарь не имеет подобных полномочий ни в какой форме».

Помимо украинских политиков с аналогичными инициативами выступали и ряд американских конгрессменов. Они призывали ООН «принять незамедлительные действия, необходимые для внесения поправок в статью 23 устава ООН и исключитьРоссийскую Федерацию из постоянных членов Совета безопасности».