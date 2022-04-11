Хабаровск, 11 апреля, 2022, 03:08 — ИА Регнум. По прогнозам транспортных компаний, поток грузов, проходящих через Хабаровский край, увеличится как минимум в два раза.

Eduard V. Kurganov Порт в Хабаровске

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«В инфраструктуру Хабаровского речного торгового порта входят шесть механизированных причалов, объединенных в три грузовых района.️ Гавань использует около 20% от существующей пропускной способности. В планах расширение номенклатуры товаров и приобретение погрузчика для работы с контейнерами весом до 40 тонн. Увеличить грузопоток здесь намерены уже в предстоящий навигационный сезон», — сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, северокитайский порт Тяньцзинь за первые три месяца 2022 года обработал около 4,63 млн двадцатифутовых контейнеров в эквиваленте, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.