Севастополь, 11 апреля, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Арбитражный суд Севастополя прекратил производство по делу о несостоятельности ООО «Севастопольский специализированный морской порт», в котором 50% доли владеет госкорпорация «Ростех». Несмотря на то, что долг не был погашен, рассмотреть иск не смогли. Причиной стало отсутствие средств у должника на финансирование расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, передаёт ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Основанием для обращения налогового органа в суд стала просроченная более трёх месяцев недоимка по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды — 325 108,8 рубля.

«Исполнительные производства по принудительному исполнению постановлений налогового органа о взыскании задолженности за счёт имущества должника не исполнены. Представленные ответы регистрирующих органов свидетельствуют об отсутствии у должника имущества», — уточняется в материалах дела.

Напомним, более двух с половиной лет назад по решению суда по иску правительства региона с обществом также был расторгнут договор «об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории города федерального значения Севастополя».