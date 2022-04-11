Южно-Сахалинск, 11 апреля, 2022, 03:03 — ИА Регнум. На Сахалине на место, где обнаружили в лесу мертвого мужчину, выехал следователь Курильского МСО. Для установления причин и обстоятельств смерти организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Mattyman17 Медведь

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35-летнего мужчину обнаружили мертвым в лесу 10 апреля на Итурупе. По предварительной версии на него напал медведь.

На опубликованном следственным управлении фото видны многочисленные следы крови на белом снегу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области зафиксированы первые случая выхода медведей из зимней спячки. Проснувшихся зверей видели в Шегарском и Томском районах, написал портал «VTomske».