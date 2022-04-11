Казань, , 02:55 — REGNUM Арбитраж Татарии удовлетворил иск обанкроченного пять лет назад «ИнтехБанка» к казанскому архитектурному бюро «Билдинг Тренд». С компании было взыскано почти 0,5 млрд рублей, из которых свыше 308,39 млн рублей пришлось на кредитный долг от 2015 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Интехбанк

В состав суммы, взысканной в пользу банка, вошли как долги по другим кредитам, так и пени, штрафы.

В основе спора лежали пять кредитных договоров, заключенных в 2015–2016 годы.

Напомним, банк обрушился в рамках банковского кризиса республики, который начался с краха «Татфондбанка», что повлекло проблемы и у аффилированных с ним кредитных организаций. Центробанк России весной 2017 года отозвал у «ИнтехБанка» лицензию.

На начало марта 2022 года у банка установлены долги перед 3 563 кредиторами на общую сумму более 26,46 млрд рублей.

На сегодня идёт формирование конкурсной массы, в том числе и через взыскание не выплаченных в срок долгов по кредитам.