Петропавловск-Камчатский, , 02:50 — REGNUM На Камчатке утром 11 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Землетрясение Zeml.info

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Сейсмособытие зафиксировали в 67 км от посёлка Усть-Камчатск. Оно произошло на глубине 72 км. Население не почувствовало подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано сейсмологами на территории Индонезии.