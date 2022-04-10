Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2022, 02:50 — ИА Регнум. На Камчатке утром 11 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,0, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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Сейсмособытие зафиксировали в 67 км от посёлка Усть-Камчатск. Оно произошло на глубине 72 км. Население не почувствовало подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 было зарегистрировано сейсмологами на территории Индонезии.