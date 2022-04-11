Брюссель, 11 апреля 2022, 02:51 — REGNUM Страны ЕС не смогли прийти к соглашению по поводу отказа от покупки российской нефти, — об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на британское издание Financial Times.

Нефть
Нефть
Sadda.com

Вопреки оказываемому давлению, ряд стран Европейского Союза не захотели отказываться от закупок российских энергоресурсов, поскольку подобное решение «технически и политически сложный вопрос».

Из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС, инициатива об отказе от покупок российской нефти в повестку встречи глав МИД ЕС выноситься не будет.

По данным FT, против отказа от российских энергоносителей выступает несколько стран, в том числе Венгрия. Основная причина — чиновники опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители и связанных с этим экономических издержек.

К 11 апреля страны ЕС уже утвердили 5 пакетов санкций, среди прочего включающие введение постепенного запрета на закупки угля из России.

Отметим, что в середине марта Украина призвала западные компании прекратить покупать у России нефть и газ. «Нам нужно полное эмбарго, полный бойкот. Все российские порты должны быть закрыты», — заявил советник президента Украины Олег Устенко.