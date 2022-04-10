Брюссель, 11 апреля, 2022, 02:51 — ИА Регнум. Страны ЕС не смогли прийти к соглашению по поводу отказа от покупки российской нефти, — об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на британское издание Financial Times.

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Вопреки оказываемому давлению, ряд стран Европейского Союза не захотели отказываться от закупок российских энергоресурсов, поскольку подобное решение «технически и политически сложный вопрос».

Из-за отсутствия консенсуса среди стран ЕС инициатива об отказе от покупок российской нефти в повестку встречи глав МИД ЕС выноситься не будет.

По данным FT, против отказа от российских энергоносителей выступает несколько стран, в том числе Венгрия. Основная причина: чиновники опасаются дальнейшего роста цен на энергоносители и связанных с этим экономических издержек.

К 11 апреля страны ЕС уже утвердили 5 пакетов санкций, среди прочего включающие введение постепенного запрета на закупки угля из России.

Отметим, что в середине марта Украина призвала западные компании прекратить покупать у России нефть и газ. «Нам нужно полное эмбарго, полный бойкот. Все российские порты должны быть закрыты», — заявил советник президента Украины Олег Устенко.