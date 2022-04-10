Цхинвал, 11 апреля, 2022, 02:41 — ИА Регнум. В Южной Осетии на выборах президента после обработки 67% протоколов в Дзауском районе лидирует представитель партии «Ныхас» Алан Гаглоев. Ему доверие оказали 4,4% избирателей, сообщает республиканский ЦИК.

Флаг Южной Осетии

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в Дзауском районе после обработки более половины протоколов получил 3,6% голосов избирателей, пришедших на выборы. У Гарри Мулдарова — 0,63%, Александра Плиева — 1,23%, Дмитрия Тасоева — 0,22%, против всех — 0,18%.

По данным территориальной избирательной комиссии города Квайса обработано 68% протоколов. Там у Гаглоева — 43,51% голосов избирателей, Бибилова — 42,02%, Мулдарова — 4,94%, Плиева — 5,06%, Тасоева — 1,35%, против всех — 0,6% избирателей.

В ЦИК Южной Осетии напомнили, что предварительные результаты голосования на выборах президента страны огласят в 11:00 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тур президентских выборов в Южной Осетии состоялся 10 апреля 2022 года. Явка избирателей составила 82,07%. Во второй тур выборов главы государства выходят лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев и действующий глава государства Анатолий Бибилов.