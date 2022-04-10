Париж, 11 апреля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Массовые акции протеста как против президента Франции Эммануэля Макрона, так и против кандидата в президенты Марин Ле Пен начались в ряде городов Франции. Об этом 11 апреля сообщают французские СМИ.

(сс) Olivier Ortelpa Против Макрона

По данным новостного портала Actu Lyon, протесты ультралевых активистов проходят во французском Лионе. Демонстранты поджигают фейерверки и дымовые шашки и провоцируют столкновения с полицией. Силовики применяют для разгона протестующих слезоточивый газ.

Радиостанция France Bleu сообщила о протестной акции, которая спонтанно произошла во французском регионе Бретань в коммуне Ренн. Протестующие спровоцировали беспорядки и акты вандализма.

Участники протестов выступали против выборов во Франции, при этом часть из них была против действующего президента Макрона и призывала «не блокировать Ле Пен», часть бурно протестовала против кандидатуры Ле Пен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Макрон лидирует в президентской гонке во Франции после подсчёта 81% голосов избирателей.