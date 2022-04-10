Во Франции после первого тура выборов начались массовые протесты
Париж, 11 апреля, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Массовые акции протеста как против президента Франции Эммануэля Макрона, так и против кандидата в президенты Марин Ле Пен начались в ряде городов Франции. Об этом 11 апреля сообщают французские СМИ.
По данным новостного портала Actu Lyon, протесты ультралевых активистов проходят во французском Лионе. Демонстранты поджигают фейерверки и дымовые шашки и провоцируют столкновения с полицией. Силовики применяют для разгона протестующих слезоточивый газ.
Радиостанция France Bleu сообщила о протестной акции, которая спонтанно произошла во французском регионе Бретань в коммуне Ренн. Протестующие спровоцировали беспорядки и акты вандализма.
Участники протестов выступали против выборов во Франции, при этом часть из них была против действующего президента Макрона и призывала «не блокировать Ле Пен», часть бурно протестовала против кандидатуры Ле Пен.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Макрон лидирует в президентской гонке во Франции после подсчёта 81% голосов избирателей.